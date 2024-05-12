Во дворе частично обрушенного дома в Белгороде открылись пункты питания

Пункты питания открылись во дворе частично обрушенного многоэтажного дома в Белгороде.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что всех жильцов переселили - часть из них отправилась к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи, а волонтеры обеспечивают сотрудников оперативных служб горячим питанием и напитками.

Ранее из-под завалов многоэтажки в Белгороде извлекли тело девятого погибшего. Полный список будет опубликован после завершения спасательных работ, сообщил губернатор региона.

Напомним, 12 мая украинские боевики нанесли удар по жилому кварталу в Белгороде. В результате атаки обвалился подъезд в многоэтажном доме. На данный момент проводятся разборы завалов, работают экстренные службы.