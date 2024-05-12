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МЧС показало новое видео с разбора завалов в Белгороде

Спасатели ведут поисковые работу в обуршенном доме.
Услада Дубинина 2024-05-12 14:16:39
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

МЧС опубликовало новые кадры с места происшествия, на них спасатели разбирают завалы обрушенного дома на улице Щорса в Белгороде. Из сообщения МЧС РФ известно, что три специалиста получили травмы различной степени. 

«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами», - сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов 16 человек. Кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко распорядился отправить к месту происшествия дополнительные бригады скорой помощи. На данный момент известно о 20 пострадавших.

В многоэтажном доме в результате атаки со стороны ВСУ обрушились подъезд и крыша жилого дома. Во время обрушения крыши внизу дома специалисты проводили поисково-спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода.

 

#в стране и мире #МЧС РФ #ВСУ #белгород #атака #Обрушение дома
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