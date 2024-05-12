Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что в результате повторного обрушения три спасателя получили ранения различной степени тяжести.

Спасатели, в ходе проведения поисково-спасательных работ устраивают «минуту тишины», что позволяет услышать пострадавших под завалами. В настоящий момент спасены 16 человек.

Напомним, что в Минобороны РФ заявили, что обрушение подъезда и крыши многоэтажного дома в Белгороде было вызвано падением фрагмента ракеты «Точка-У».