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Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 20

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Глеб Владовский 2024-05-12 14:02:44
© Фото: МЧС РФ

Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что в результате повторного обрушения три спасателя получили ранения различной степени тяжести.

Спасатели, в ходе проведения поисково-спасательных работ устраивают «минуту тишины», что позволяет услышать пострадавших под завалами. В настоящий момент спасены 16 человек.

Напомним, что в Минобороны РФ заявили, что обрушение подъезда и крыши многоэтажного дома в Белгороде было вызвано падением фрагмента ракеты «Точка-У». 

#в стране и мире #белгород #МО РФ #Точка-У #обрушение подъезда
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