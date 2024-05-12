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Крыша обстрелянного в Белгороде жилого дома обрушилась

Момент обрушения попал на видео, в этот момент внизу работали спасатели.
Алексей Курильченко 2024-05-12 12:46:52
© Фото: belgorod_tg, telegram

Крыша жилого дома в Белгороде, обстрелянного украинскими боевиками, обрушилась. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение», - говорится в сообщении ведомства.

В этот момент внизу работали спасатели. Об их состоянии не сообщается.

По последним данным в результате частичного обрушения погибли четверо человек, девять пострадали. Под завалами могут находиться десятки людей. МЧС РФ сообщает о спасении 12 человек, в том числе двух детей. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

По данным Министерства обороны, дом обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У». При атаке украинские боевики также использовали реактивные системы залпового огня «Ольха» и Vampire. Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда Vampire и два снаряда «Ольхи».

#в стране и мире #обрушение #МЧС РФ #белгород #крыша #Жилой дом
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