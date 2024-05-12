Двенадцать человек в Белгороде спасены после обрушения дома

Пожарным удалось спасти в Белгороде двенадцать человек после обрушения подъезда многоэтажки, в том числе двух детей, сообщили в МЧС РФ.

«Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», - подчеркнули в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось о прилете в Белгород со стороны ВСУ, в результате которого у многоэтажного дома обрушился подъезд. Момент обрушения постройки попал на камеру наблюдения.