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Двенадцать человек в Белгороде спасены после обрушения дома

Среди пострадавших два ребенка.
Глеб Владовский 2024-05-12 12:35:08
© Фото: belgorod_tg, telegram

Пожарным удалось спасти в Белгороде двенадцать человек после обрушения подъезда многоэтажки, в том числе двух детей, сообщили в МЧС РФ.

«Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», - подчеркнули в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось о прилете в Белгород со стороны ВСУ, в результате которого у многоэтажного дома обрушился подъезд. Момент обрушения постройки попал на камеру наблюдения. 

#в стране и мире #МЧС РФ #белгород #обстрел всу #обрушение подъезда
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