Двенадцать человек в Белгороде спасены после обрушения дома

Пожарным удалось спасти в Белгороде двенадцать человек после обрушения подъезда многоэтажки, в том числе двух детей, сообщили в МЧС РФ.
«Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», - подчеркнули в ведомстве.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось о прилете в Белгород со стороны ВСУ, в результате которого у многоэтажного дома обрушился подъезд. Момент обрушения постройки попал на камеру наблюдения.
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