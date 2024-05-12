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Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти

До 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда.
Алексей Курильченко 2024-05-12 12:16:49
© Фото: vvgladkov, telegram

Число пострадавших при обрушении подъезда в жилом доме в Белгороде выросло до девяти человек.  Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Девять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде», - сообщает источник агентства.

На месте обрушения работают спасатели - подъезд дома обрушился с первого по десятый этаж, вверху остался только чердак.

Прямое попадание снаряда произошло в 12 мая в 11:20 по местному времени. Под завалами могут находиться до 20 человек. По предварительным данным погибло четверо. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома, проводится эвакуация. На место трагедии выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

 

#обрушение #белгород #пострадавшие #Жилой дом
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