Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти

Число пострадавших при обрушении подъезда в жилом доме в Белгороде выросло до девяти человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Девять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде», - сообщает источник агентства.

На месте обрушения работают спасатели - подъезд дома обрушился с первого по десятый этаж, вверху остался только чердак.

Прямое попадание снаряда произошло в 12 мая в 11:20 по местному времени. Под завалами могут находиться до 20 человек. По предварительным данным погибло четверо. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома, проводится эвакуация. На место трагедии выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.