Участница «Евровидения» от Израиля попала в базу «Миротворец»

В украинскую базу «Миротворец» попала представительница Израиля на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» Эден Голан.

Как сообщает «360» со ссылкой на украинское издание, 21-летнюю девушку обвиняют якобы в сознательном нарушении государственных границ Украины и в незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Также в вину Голан вменяется участие в 2016 году в детском конкурсе «Новая волна» в Крыму и сотрудничество с российскими звездами шоу-бизнеса, выход в финал проекта «Голос» в 2018 году и запись песен на русском языке. Вместе с этим, добавили в украинском СМИ, переехав в Израиль, Голан до сих пор «публично не осудила российское полномасштабное вторжение в Украину».

Ранее в базу «Миротворец» по тем или иным причинам вносили различных политических лидеров. Среди них - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае 2022 года, в октябре того же года президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года во время его визита в Россию.