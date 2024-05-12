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Участница «Евровидения» от Израиля попала в базу «Миротворец»

На Украине участницу «Евровидения» от Израиля обвинили в нарушениях и внесли в «Миротворец»
Дарина Криц 2024-05-12 23:58:51
© Фото: Jens BÃ�ttner dpa Globallookpress

В украинскую базу «Миротворец» попала представительница Израиля на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» Эден Голан.

Как сообщает «360» со ссылкой на украинское издание, 21-летнюю девушку обвиняют якобы в сознательном нарушении государственных границ Украины и в незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Также в вину Голан вменяется участие в 2016 году в детском конкурсе «Новая волна» в Крыму и сотрудничество с российскими звездами шоу-бизнеса, выход в финал проекта «Голос» в 2018 году и запись песен на русском языке. Вместе с этим, добавили в украинском СМИ, переехав в Израиль, Голан до сих пор «публично не осудила российское полномасштабное вторжение в Украину».

Ранее в базу «Миротворец» по тем или иным причинам вносили различных политических лидеров. Среди них - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае 2022 года, в октябре того же года президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года во время его визита в Россию.

#в стране и мире #евровидение #Крым #Украина #Израиль #Миротворец #база миротворец
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