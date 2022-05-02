Орбан попал в базу сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист»

Украинский сайт «Миротворец» создан в 2014 году и содержит открытую базу личных данных людей, публикующуюся без их согласия.

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Премьера-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» с характеристикой «антиукраинский пропагандист». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

Как говорится на ресурсе, Орбан высказывается против эмбарго на поставку российских энергоресурсов даже в долгосрочной перспективе, а также единственный отказывается пропустить через территорию своей страны оружие для Украины.

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году и содержит открытую базу личных данных людей, публикующуюся без их согласия. Среди них - журналисты, общественные деятели, политики, артисты, граждане Донецкой и Луганской народных республик, и другие люди, которых создатели сайты именую «изменниками родины», «агентам Кремля» и так далее.

В МИД РФ ранее предположили, что сотрудники Госдепартамента США могли принимать участие в создании «Миротворца».