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Тысячи людей пришли на выставку трофейной техники на Поклонной горе

Зрителей особенно интересуют американский танк М1 Abrams и немецкий Leopard 2А6.
Владимир Рубанов 2024-05-01 16:06:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тысячи людей пришли на Поклонную гору в Москве, где в среду 1 мая официально открылась экспозиция трофейного натовского оружия и техники. Она будет работать до конца месяца.

Зрителей особенно интересуют американский танк М1 Abrams и немецкий Leopard 2А6. Люди встают в очереди, чтобы сфотографироваться с военными трофеями. Кроме того, в Парке Победы выставлены штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88А1.

Еще в Парк Победы привезли БМП Marder и Bradley, БТР М113, бронемашины MaxxPro, HMMWV, AT105 Sakson, Mastiff и Husky TSV, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, украинскую боевую машину поддержки танков «Азовец».

Всего на Поклонную гору доставили больше 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Если вы сегодня не смогли попасть в Парк Победы, смотрите наш фоторепортаж в ВК или ОК.

#в стране и мире #военная техника #Выставка #оружие #НАТО #Поклонная гора #парк победы
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