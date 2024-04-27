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Трофейный немецкий танк Leopard 2A6 доставили на Поклонную гору

Военнослужащие ВС РФ захватили наиболее современную модель немецкого танка Leopard - Leopard 2A6, которая досталась российским бойцам в ходе боев за Авдеевку.
Игнат Далакян 2024-04-27 21:38:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе доставили танк Leopard 2A6. Он является наиболее современной модификацией немецких танков Leopard.

Выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами ВС РФ в ходе проведения спецоперации, организовывает российское оборонное ведомство. Представленные экспонаты можно увидеть с 1 мая.

Посетителям покажут более 30 образцов военной техники производства 12-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

Ранее мы показывали, как на Поклонную гору привезли бронеавтомобиль International MaxxPro и БМП Bradley американского производства, а также немецкую БМП Marder и шведскую БМП CV90. Гости выставки трофеев помимо образцов военной техники смогут увидеть стрелковое вооружение армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу и даже снаряжение украинских неонацистов.

#вооружение #Леопард #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив #трофейная техника #выставка трофеев #образцы военной техники
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