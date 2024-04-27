Трофейный немецкий танк Leopard 2A6 доставили на Поклонную гору

На выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе доставили танк Leopard 2A6. Он является наиболее современной модификацией немецких танков Leopard.

Выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных бойцами ВС РФ в ходе проведения спецоперации, организовывает российское оборонное ведомство. Представленные экспонаты можно увидеть с 1 мая.

Посетителям покажут более 30 образцов военной техники производства 12-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

Ранее мы показывали, как на Поклонную гору привезли бронеавтомобиль International MaxxPro и БМП Bradley американского производства, а также немецкую БМП Marder и шведскую БМП CV90. Гости выставки трофеев помимо образцов военной техники смогут увидеть стрелковое вооружение армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу и даже снаряжение украинских неонацистов.