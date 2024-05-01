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На Поклонную гору доставили Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle

Танк Abrams и штурмовая инженерная машина для проделывания проходов в минных полях M1150 Assault Breacher Vehicle были захвачены бойцами ВС РФ в районе Бердычей на Авдеевском направлении.
2024-05-01 07:07:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На выставку трофейного вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Оба образца были захвачены российскими бойцами в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении.

Основным предназначением штурмовой инженерной машины M1150 Assault Breacher Vehicle, выполненной на базе танка M1 Abrams, является проделывание проходов в минных полях.

Ранее на площадке перед музеем Победы разместили 32 единицы трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и боевая машина пехоты (БМП) Marder, американские БМП Bradley, бронетранспортер (БТР) М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, британские бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 производства ЮАР, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков «Азовец», а также другие образцы автобронетанковой техники.

Помимо этого, на выставке представят стрелковое и инженерное вооружение армий иностранных государств, которые являются членами НАТО, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение украинских боевиков.

Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Выставка #танк #Abrams #Поклонная гора #музей победы #M1150
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