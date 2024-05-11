Захарова: причастные к терактам в РФ понесут неотвратимое наказание

Все причастные к террористическим атакам на территории России понесут неотвратимое наказание, Следственный комитет приступил к расследованию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова прокомментировала обстрелы ВСУ по ДНР и ЛНР 10 и 11 мая. В пятницу по населенному пункту Ровеньки в ЛНР была нанесена украинская атака, в результате которой скончались 4 человека. В субботу трое человек в Донецке погибли от попадания РСЗО HIMARS в ресторан.

Представитель МИД напомнила, что 11 мая исполнилось 10 лет с проведения исторического референдума в ЛНР и ДНР, когда большинство высказалось за суверенитет. 11 мая в этом году Украина открыла огонь по мирному населению территорий.

Мария Захарова заявила, что Россия вернет мир и решит самые сложные задачи и выразила восхищение мужеством и стойкостью дончан и луганчан.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что слова ЕС про Крымский мост — подстрекательство к терроризму.