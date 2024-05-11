Число погибших при ударе ВСУ по Ровенькам возросло до четырех

Число погибших в результате удара ВСУ по населенному пункту Ровеньки в ЛНР возросло до четырех человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до 4 человек», - заявила глава ведомства Наталия Пащенко.

Уточняется, что число пострадавших возросло до 11, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что 10 мая украинские боевики открыли огонь по населенному пункту, в результате на территории нефтебазы вспыхнул пожар.