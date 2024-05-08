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МИД: заявление ЕС по Крымскому мосту - подстрекательство к терроризму

Представитель МИД РФ отметила, что своими заявлениями Евросоюз подстрекает Киев нападать на мирные российские города.
Услада Дубинина 2024-05-08 12:51:28
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Высказывание представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о «праве» атаковать Крымский мост является прямым подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы, магазины», - уточнила представитель МИД РФ.

По мнению Марии Захаровой, еврочиновник выступает с шокирующими заявлениями от лица всего Европейского союза. Министерство добавило, что своим высказыванием Стано подтвердил спонсорство Евросоюзом киевского режима.

Россия приняла меры из-за угроз по Крымскому мосту, об этом 2 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующие меры были приняты после террористических угроз со стороны Украины.

#в стране и мире #Крым #Мария Захарова #терроризм #МИД РФ #Крымский мост #атака
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