Высказывание представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о «праве» атаковать Крымский мост является прямым подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы, магазины», - уточнила представитель МИД РФ.

По мнению Марии Захаровой, еврочиновник выступает с шокирующими заявлениями от лица всего Европейского союза. Министерство добавило, что своим высказыванием Стано подтвердил спонсорство Евросоюзом киевского режима.

Россия приняла меры из-за угроз по Крымскому мосту, об этом 2 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующие меры были приняты после террористических угроз со стороны Украины.