Трое погибли при обстреле ВСУ ресторана в Донецке

Три человека погибли и восемь были ранены в результате атаки ВСУ на ресторан в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

Среди погибших одна женщина, работающая в ресторане, и два мужчины. Ранения получила девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения и три женщины 1986, 1988, 1980 годов. У пострадавших зафиксированы ранения легкой и средней степени тяжести, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Во время празднования десятой годовщины основания ДНР Украина открыла огонь по мирному населению из РСЗО, в ресторан попала американская ракета HIMARS. В здании повреждена наружная стена, остекление по всему периметру и уличные конструкции.

Ранее появились кадры изнутри самого ресторана, который попал под обстрел.