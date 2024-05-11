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Путин утвердил структуру нового правительства

Президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Алексей Курильченко 2024-05-11 14:16:19
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, у председателя правительства должно быть 10 заместителей, в том числе первый заместитель, полномочный представитель в Дальневосточной федеральном округе и руководитель аппарата правительства.

Кабмину поручено привести акты в соответствии с указом и представить предложения по ним. Ряд прошлых указов президента РФ признаны утратившими силу. Своим указом президент также упразднил должность вице-премьера - главы Минпромторга.

Напомним, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина, правительство РФ в соответствии с Конституцией в полном составе сложило свои полномочия. 10 мая в Государственной думе прошло рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра, она была одобрена. Кандидатуры вице-премьеров будут рассмотрены 13 мая, кандидатуры министров - 14 мая.

#Владимир Путин #указ президента #правительство РФ #структура
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