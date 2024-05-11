Путин утвердил структуру нового правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, у председателя правительства должно быть 10 заместителей, в том числе первый заместитель, полномочный представитель в Дальневосточной федеральном округе и руководитель аппарата правительства.

Кабмину поручено привести акты в соответствии с указом и представить предложения по ним. Ряд прошлых указов президента РФ признаны утратившими силу. Своим указом президент также упразднил должность вице-премьера - главы Минпромторга.

Напомним, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина, правительство РФ в соответствии с Конституцией в полном составе сложило свои полномочия. 10 мая в Государственной думе прошло рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра, она была одобрена. Кандидатуры вице-премьеров будут рассмотрены 13 мая, кандидатуры министров - 14 мая.