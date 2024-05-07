Путин официально вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок. Соответствующее заявление сделал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

После того как глава государства принес присягу, Зорькин вручил ему символы президентской власти, включая золотой Георгиевский крест, на золотой цепи которого изображен герб РФ и девиз «Польза, честь и слава».

После этого Путин выступил с речью, в ходе которой он подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу со странами Запада.

Напомним, что это пятый по счету срок Путина на посту главы государства. Первые два срока были длиной в четыре года. Но после внесения поправок в Конституцию РФ мандат президента продлился до шести лет.