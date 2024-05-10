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В Госдуме начали рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера

Заседание открыл председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Алексей Курильченко 2024-05-10 14:04:13
© Фото: Russian State Duma Press Service, Globallookpress

В Госдуме начали рассматривать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Заседание открыл председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил, что в этот раз процесс рассмотрения будет проходить в новом формате.

«Вы знаете, что наш президент, Владимир Владимирович Путин, внес кандидатуру для утверждения Государственной думой Мишустина Михаила Владимировича... Для нас сегодняшнее заседание открывает новый этап взаимодействия с правительством. Вы знаете, что при обсуждении поправок в Конституцию наш президент предложил передать часть своих полномочий гражданам нашей страны. И теперь жители России, будучи избирателями депутатов в Государственную думу, имеют возможность через своих представителей в ГД формировать правительство», - заявил Володин в ходе заседания.

Ожидается, что заседание продлится около трех часов. Мишустин представит программу основных направлений деятельности будущего правительства, а депутаты зададут кандидату вопросы.

Мишустин занимал должность главы правительства РФ с января 2020 года по май 2024-го. После инаугурации президента Владимира Путина он вместе с правительством был отправлен в отставку в статусе исполняющего обязанности. Путин внес в Государственную думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера 10 мая.

#в стране и мире #михаил мишустин #Вячеслав Володин #премьер-министр #Госдума РФ
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