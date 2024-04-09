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Жители отрезанной паводком части Орска разместились в храме и авто

Порядка 150 жителей остаются в затопленной части Орска в Оренбургской области, они живут в микрорайоне Старый город, ютясь в машинах, автобусах или по соседям.
Марина Крижановская Наталья Сергеева 2024-04-09 14:33:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самая тяжелая ситуация с паводками в России сохраняется в Оренбургской области. Сегодня глава МЧС Александр Куренков совершил облет на вертолете и осмотрел подтопленные территории.

В воде более 10 тысяч домов, большая часть из которых расположена в Орске. Этот город наиболее пострадал из-за паводка, некоторые его районы оказались полностью отрезанными.

Корреспондент «Звезды» Наталья Сергеева со съемочной группой добралась до микрорайона Старый город, эта часть одной из первых оказалась затопленной. Там остаются около 100-150 жителей. Они отрезаны водой от основной части города, многие из них живут в машинах, автобусах или по соседям.

«Я почему осталась здесь? Потому что я считаю, что здесь медиков не было, а так как у меня первое образование медицинское, я должна была оказать первую помощь. Кому-то хожу предлагаю - кому-то, может, перевязать, кого-то собаки покусали, тоже надо было раны какие-то, давление смерить... Но даже и морально, потому что человек я морально устойчивый, и даже психологическую помощь оказать, с кем-то поговорить - очень надо. Я посчитала, что я здесь нужнее», - рассказала местная жительница Маргарита Рудакова.

Многие ночуют, питаются при местном православном храме. Сегодня для жителей Старого города туда привезли гуманитарный груз, а собирали его действительно всем миром.

«Вода питьевая, медикаменты, еда. Возим. Все что угодно возим, лишь бы помочь людям», - сообщил местный волонтер.

В целом пострадавшие от наводнения нуждаются во многом - это генераторы, газовые баллоны, теплые вещи, подушки, одеяла, средства гигиены, медикаменты. Также сегодня туда направили бригаду медиков, так как поступали сообщения об ухудшении здоровья. В основном это касается пожилых и людей с инвалидностью.

Жители говорят, что вода не уходит, но, по последним данным, уровень Урала в Орске упал на 35 сантиметров - до отметки 9 метров 28 сантиметров. Сброс воды уменьшили и на Ириклинском водохранилище до 1 500 кубометров в секунду, что должно уменьшить темп подъема уровня Урала и предотвратить дальнейшие подтопления.

В Орске затоплены четыре больших участка и пригород, это около 7 000 домов, эвакуированы более 2,5 тысячи человек. Многие из них размещены в ПВР (пункты временного размещения), там уже работает межведомственная комиссия, помогающая оформлять заявки на получение различных выплат. По последним данным, более 14 тысяч жителей уже написали заявления на единовременную выплату и на получение материальной помощи по потере имущества.

#Наводнение #Оренбургская область #наш эксклюзив #Затопление #Паводки #орск
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