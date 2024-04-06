В ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки

В Оренбургской области 153 населенных пункта оказались отрезаны в результате сильного паводка. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что на время прохождения половодья в 31 муниципальном образовании закрыли 44 моста и 107 участков автодорог. В общей сложности оказались подтоплены 6 132 жилых дома и 9 643 приусадебных участка, эвакуировано 4 402 человека, в том числе 1 115 детей, заявили власти Оренбуржья. Также сообщается, что в результате природного бедствия в 12 населенных пунктах 6 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение.

Кроме того, в правительстве области допустили, что в ночь на воскресенье, 7 апреля, уровень реки Урал может достичь критической отметки.

Ранее стало известно, что в поселке Никель в городе Орск прорвало дамбу. По словам мэра Василия Козупицы, вода стремительно поступает в город. Глава города призвал местных жителей своевременно эвакуироваться, собрав необходимые вещи. По данным МЧС РФ, под угрозой затопления находятся поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебская.