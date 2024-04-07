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Гросси назвал атаку на Запорожскую АЭС безрассудной

Глава МАГАТЭ отметил, что такие атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.
Максим Крюков 2024-04-07 22:28:07
© Фото: IAEA XinHua Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал сегодняшние атаки Киева на Запорожскую атомную электростанцию.

«Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МАГАТЭ в социальной сети X.

Кроме того, в международной организации, ссылаясь на своих экспертов, подтвердили физические последствия атак беспилотников на Запорожскую АЭС, в том числе на одном из шести энергоблоков. В МАГАТЭ также сообщили об одном пострадавшем. Однако ранее в Росатоме заявили о трех сотрудниках станции, которые получили ранения, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.

Согласно заключению МАГАТЭ, повреждение шестого энергоблока ЗАЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность, однако в агентстве оценили атаку как «серьезный инцидент, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать «на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима».

#Киев #МАГАТЭ #атака #риски #угрозы #Запорожская АЭС #рафаэль гросси #ядерная авария
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