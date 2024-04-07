МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова призвала мир отреагировать на атаку Киева на ЗАЭС

Мировое сообщество обязано отреагировать «на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», отметила Мария Захарова.
Максим Крюков 2024-04-07 20:22:09
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к западным лидерам после атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию.

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить?» - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать «на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима».

«Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» - задалась вопросом Захарова.

Напомним, в результате двух атак ВСУ по ЗАЭС, которые были совершены сегодня днем, пострадали три сотрудника станции. В Росатоме сообщили, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь призвал воздержаться от действий, которые ставят по угрозу безопасность крупнейшей АЭС в Европе.

#в стране и мире #Киев #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #Запорожская АЭС #атака дронов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322