Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к западным лидерам после атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию.

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить?» - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать «на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима».

«Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» - задалась вопросом Захарова.

Напомним, в результате двух атак ВСУ по ЗАЭС, которые были совершены сегодня днем, пострадали три сотрудника станции. В Росатоме сообщили, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь призвал воздержаться от действий, которые ставят по угрозу безопасность крупнейшей АЭС в Европе.