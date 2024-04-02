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Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

В преступной среде нет надежной агентуры, заявил глава государства.
Андрей Аркадьев 2024-04-02 14:15:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся», - заявил глава государства, выступая на расширенной коллегии МВД.

По словам президента, в данной среде нет надежной агентуры, так как заказы выполняются за деньги. Поскольку мотивация преступников исключительно финансовая, то любая информация продается, поэтому Россия выявит заказчиков теракта.

Вечером 22 марта несколько человек в камуфляже открыли огонь в «Крокус Сити Холле». При нападении и в результате возникшего пожара погибли 144 человека.

На следующий день Путин обратился к россиянам и выразил соболезнования близким и родным погибших, заявил, что для подозреваемых в нападении было подготовлено окно для перехода границы с Украиной. Также президент заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта будут наказаны.

#в стране и мире #Путин #Президент #крокус
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