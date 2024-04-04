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Путин: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству РФ

Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, отметил президент РФ.
Максим Крюков 2024-04-04 15:02:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У России есть все основания полагать, что главной целью заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству страны. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта было нанесение ущерба нашему единству», - сказал он в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Российский лидер добавил, что террористы не преследовали других целей, поскольку РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

Глава государства также отметил, что Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия, а также межрелигиозного и межэтнического единства.

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, пообещал, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Поскольку мотивация преступников исключительно финансовая, то любая информация продается, поэтому Москва выявит заказчиков нападения, пояснил президент.

В конце марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы знают, кто именно организовал подготовку и проведение терактов на территории России. Он подчеркнул, что сотрудники ФСБ будут делать все возможное для того, чтобы найти и наказать «этих негодяев».

#Россия #Теракт #Владимир Путин #ущерб #единство #Крокус сити холл #заказчики
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