Паслер допустил дальнейшее снижение сброса воды из водохранилища

В ближайшие дни сброс воды из Ириклинского водохранилища могут дополнительно сократить. Эту вероятность не исключил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. С его слов, это может ослабить последствия разрушительного паводка.

«Мы только сегодня в 9 утра снизили. В любом случае, 500 кубометров это почти четверть годового сброса. В дальнейшем, если мы сможем его еще снижать, это благополучно скажется на объемах притока в город», - сказал Паслер.

Этим утром в пострадавший от наводнения Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. На месте он оценил последствия ранее принятых мер и будет лично координировать работу сил и средств.

«Сил и средств достаточно. В некоторых местах мы будем их наращивать. Работа ведется, в ближайшее время будет проведена ее оценка. Все что необходимо - довезем», - пообещал Куренков.

С его слов, самая сложная обстановка сейчас складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Сейчас на местах работают более 700 спасателей. Они помогают жителям эвакуироваться из подтопленных домов. Пострадавших вывозят на транспортерах и лодках.