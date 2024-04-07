Паслер: ситуация в Оренбуржье позволяет сократить объемы сброса воды

В Оренбургской области суточный совокупный приток в Ириклинское водохранилище значительно сократился. На этом фоне власти региона приняли решение уменьшить сброс воды.

«Приняли решение сократить его на 500 куб. м/с. Сейчас от составляет 1 670 куб. м/с», - написал в своем Telegram-канале губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Ранее стало известно о прибытии в регион главы МЧС России Александра Куренкова. Министр на месте будет координировать работу служб и ведомств, а также оценит эффективность принятых ранее мер для борьбы с последствиями паводка.

Сейчас в зоне бедствия работают более 700 спасателей, они помогают местному населению эвакуироваться в пункты временного размещения. Людей вывозят на плавающих транспортерах, моторных и весельных лодках.