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Паслер: ситуация в Оренбуржье позволяет сократить объемы сброса воды

Сейчас объем сброса воды составляет 1 670 куб. м/с, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Ян Брацкий 2024-04-07 08:04:24
© Фото: Пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости

В Оренбургской области суточный совокупный приток в Ириклинское водохранилище значительно сократился. На этом фоне власти региона приняли решение уменьшить сброс воды.

«Приняли решение сократить его на 500 куб. м/с. Сейчас от составляет 1 670 куб. м/с», - написал в своем Telegram-канале губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Ранее стало известно о прибытии в регион главы МЧС России Александра Куренкова. Министр на месте будет координировать работу служб и ведомств, а также оценит эффективность принятых ранее мер для борьбы с последствиями паводка.

Сейчас в зоне бедствия работают более 700 спасателей, они помогают местному населению эвакуироваться в пункты временного размещения. Людей вывозят на плавающих транспортерах, моторных и весельных лодках.

#в стране и мире #паводок #МЧС России #водохранилище #оренбуржье #Паслер
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