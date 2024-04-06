В Орске приземлился спецборт МЧС России со второй группой спасателей

Ил-76 МЧС России со второй группой спасателей из отряда «Центроспас» совершил посадку в Орске Оренбургской области. Спецборт доставил 50 специалистов МЧС РФ из Подмосковья, передает ТАСС.

Кроме того, самолет привез груз: плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты. Все это усилит группировку министерства, которая работает в зоне наводнения.

В пятницу в Орске после резкого подъема воды в реке Урал была размыта дамба. Власти объявили эвакуацию. По данным МЧС России, из зоны подтопления вывезены 1 121 человек. В пунктах временного размещения находятся 283 человек, в том числе 77 детей.

Всего в Оренбургской области 153 населенных пункта оказались отрезаны в результате сильного паводка. Подтоплены 6 132 жилых дома и 9 643 приусадебных участка, эвакуировано 4 402 человека, в том числе 1 115 детей.

Уровень реки Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, 7 апреля. Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим от природного бедствия.