В Орске развернули 12 пунктов временного размещения жителей

В Орске развернули 12 пунктов временного размещения для жителей, эвакуированных из зоны подтопления. Сейчас готовят к приему людей еще четыре ПВР. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.

«Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан», - цитирует слова градоначальника Радио Sputnik.

Напомним, в пятницу в городе из-за прорыва дамбы на реке Урал была объявлена эвакуация. По данным МЧС России, эвакуированы 1 121 человек. В пунктах временного размещения находятся 283 человек, в том числе 77 детей.

Подтопленными остаются более 2 400 домов и 3 065 придомовых территорий.