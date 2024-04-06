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В Орске развернули 12 пунктов временного размещения жителей

ПВР готовы принять более 13 тысяч человек.
Сергей Лебедев 2024-04-06 20:18:09
© Фото: vnkozupitsa, Telegram

В Орске развернули 12 пунктов временного размещения для жителей, эвакуированных из зоны подтопления. Сейчас готовят к приему людей еще четыре ПВР. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.

«Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан», - цитирует слова градоначальника Радио Sputnik.

Напомним, в пятницу в городе из-за прорыва дамбы на реке Урал была объявлена эвакуация. По данным МЧС России, эвакуированы 1 121 человек. В пунктах временного размещения находятся 283 человек, в том числе 77 детей.

Подтопленными остаются более 2 400 домов и 3 065 придомовых территорий.

#Оренбургская область #Урал #эвакуация #дамба #мэр #орск #ПВР #Василий Козупица
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