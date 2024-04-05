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К месту прорыва дамбы в Орске направили 33 самосвала с грунтом

Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. На всей территории региона из-за паводковой ситуации действует режим ЧС.
Ирина Егорова 2024-04-05 23:30:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

К месту прорыва дамбы в оренбургском Орске направлены 33 самосвала с «засыпным материалом» и пять фронтальных погрузчиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Оренбуржья. 

Спасатели вместе с муниципальными службами занимаются укреплением дамбы и пытаются устранить прорыв.  Также они пытаются устранить прорыв, сообщали ранее в региональном МЧС.

Прорыв земляной насыпной дамбы произошел вечером 5 апреля. Дамба находится в черте города и прикрывала его от паводковых и талых вод. По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, уровень воды в реке Урал за стуки увеличился на 91 сантиметр. Он отметил, что ситуация критическая. Уже подтоплено более 750 участков и 300 домовладений. Всего в зону риска попадают 4 258 домовладений и 10 987 человек. Глава города призвал проживающих в зонах возможного подтопления к срочной эвакуации. На всей территории региона из-за паводковой ситуации действует режим ЧС.

#прорыв #спасатели #эвакуация #Оренбург #дамба #орск #самосвалы
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