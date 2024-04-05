К месту прорыва дамбы в Орске направили 33 самосвала с грунтом

К месту прорыва дамбы в оренбургском Орске направлены 33 самосвала с «засыпным материалом» и пять фронтальных погрузчиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Оренбуржья.

Спасатели вместе с муниципальными службами занимаются укреплением дамбы и пытаются устранить прорыв. Также они пытаются устранить прорыв, сообщали ранее в региональном МЧС.

Прорыв земляной насыпной дамбы произошел вечером 5 апреля. Дамба находится в черте города и прикрывала его от паводковых и талых вод. По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, уровень воды в реке Урал за стуки увеличился на 91 сантиметр. Он отметил, что ситуация критическая. Уже подтоплено более 750 участков и 300 домовладений. Всего в зону риска попадают 4 258 домовладений и 10 987 человек. Глава города призвал проживающих в зонах возможного подтопления к срочной эвакуации. На всей территории региона из-за паводковой ситуации действует режим ЧС.