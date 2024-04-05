Мэр Оренбурга призвал горожан к срочной эвакуации

Сегодня мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал проживающих в зонах возможного подтопления к срочной эвакуации. Он отметил, что ситуация критическая. Уже подтоплено более 750 участков и 300 домовладений. По словам главы города, уровень воды в реке Урал за стуки увеличился на 91 сантиметр.

«Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать», - подчеркнул Сергей Салмин.

Он призвал людей уезжать к родным или знакомым. Также эвакуирующихся готовы принять в пунктах временного размещения.

«Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее! », - сказал мэр.

Напомним, ранее в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Там сейчас проводят эвакуацию населения.