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В Орске спасатели начали укреплять прорванную дамбу

Параллельно проводится эвакуация населения из зоны возможного подтопления.
Сергей Лебедев 2024-04-05 21:40:53
© Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области © Видео: ГУ МЧС по Оренбургской области

В городе Орск Оренбургской области эвакуируют жителей из зоны возможного подтопления. Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. В данный момент проводится подомовой обход.

Кроме того, сейчас спасатели вместе с муниципальными службами занимаются укреплением дамбы. Также они пытаются устранить прорыв.

На месте происшествия задействованы четыре большегруза с грунтом и два погрузчика.

Напомним, ранее стало известно, что в городе прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в сторону микрорайон Старый город.

#прорыв #Оренбургская область #МЧС #эвакуация #дамба #орск
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