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Следователи допрашивают очевидцев нападения на мурманского губернатора

Подозреваемого в нападении задержали сотрудники Росгвардии, он тоже ранен. 
Владимир Рубанов 2024-04-05 00:28:01
© Фото: Администрация города Апатиты Мурманской области

Группа следователей во главе с руководителем СУ СК России по Мурманской области Андреем Ефремовым работает на месте нападения на Андрея Чибиса, говорится в сообщении ведомства. Они устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей, выясняют причины и мотивы этого преступления.

Местный житель напал на губернатора Мурманской области после его встречи с жителями города Апатиты. Чибис был ранен, сейчас ему оказывают медпомощь. Ранее сообщалось, что глава региона находится в операционной Апатитско-Кировской больницы.

Подозреваемого в нападении задержали сотрудники Росгвардии, он тоже ранен.

На встрече с местными жителями в ДК «Строитель» было около 300 человек, в том числе предполагаемый нападавший. Он набросился на Чибиса на выходе из здания и ударил его ножом в живот

#Мурманская область #Следователи #нападение #андрей чибис #апатиты
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