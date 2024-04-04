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Politico: истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ

Украине зачастую не передают то, что необходимо, своевременно, поставки начинаются в тот момент, когда они не столь значимы, поэтому ВСУ терпят неудачи на линии соприкосновения, пишет издание.
Ирина Егорова 2024-04-04 02:48:55
© Фото: Александр Ковалев, РИА Новости

Американские истребители F-16, которые особенно ожидает Украина, уже является неактуальным вооружением для ВСУ. Об этом заявил офицер ВСУ газете Politico. Военный констатировал, что поставки Украине задерживают, не передают своевременно, а помощь адресуется тогда, когда она уже не столь значима.

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», - сказал офицер.

Россия, в свою очередь, готовилась к передаче F-16 Украине и вела разведку мест размещения систем ПВО для поражения F-16.

Передачу F-16 планировали на лето 2024 года после завершения подготовки украинских пилотов и обучения экипажей управлению F-16 . Сообщалось, что речь идет о 12 истребителях. О своем решении передать F-16 заявляло министерство обороны Литвы, Нидерландов и Дании.

#вооружение #Украина #сша #Киев #ВСУ #Дания #поставки #истребитель F-16
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