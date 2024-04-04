Politico: истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ

Американские истребители F-16, которые особенно ожидает Украина, уже является неактуальным вооружением для ВСУ. Об этом заявил офицер ВСУ газете Politico. Военный констатировал, что поставки Украине задерживают, не передают своевременно, а помощь адресуется тогда, когда она уже не столь значима.

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», - сказал офицер.

Россия, в свою очередь, готовилась к передаче F-16 Украине и вела разведку мест размещения систем ПВО для поражения F-16.

Передачу F-16 планировали на лето 2024 года после завершения подготовки украинских пилотов и обучения экипажей управлению F-16 . Сообщалось, что речь идет о 12 истребителях. О своем решении передать F-16 заявляло министерство обороны Литвы, Нидерландов и Дании.