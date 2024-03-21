В Минобороны Нидерландов заявили о начале поставок F-16 на Украину летом

Нидерланды этим летом начнут поставки истребителей F-16 на Украину, они будут доставлены после запуска программы обучения летчиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны страны Кайсы Оллонгрен.

«Я уверена, что этим летом мы начнем поставку F-16… Сначала Дания, и у нас есть график… так что во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем», - цитирует «360» слова Оллонгрен.

Она также анонсировала предоставление нидерландской стороной нового пакета помощи киевскому режиму объемом 350 миллионов евро. Средства будут направлены на вооружение для истребителей F-16, а также разведывательные беспилотники.

Уточняется, что Оллонгрен сообщила об этом по итогам своей двухдневной поездки на Украину. Она также указала на увеличение производства боеприпасов в Европе к концу этого года на фоне нехватки снарядов на Украине.

О планах Дании осуществить поставки истребителей этим летом стало известно в феврале. В Минобороны страны добавили, что в новый пакет военной помощи киевскому режиму также войдут средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и 15 тысяч артиллерийских снарядов.