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Министр обороны Дании заявил, что Украине отправят первые F-16 летом

Киев также получит от Копенгагена средства ПВО, беспилотники и 15 тысяч артиллерийских снарядов, сообщил глава Минобороны Дании.
Максим Крюков 2024-02-22 15:00:01
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дания этим летом поставит Киеву первые истребители F-16. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», - передает его слова Reuters.

Глава оборонного ведомства добавил, что в новый пакет военной помощи киевскому режиму также войдут средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

В конце января министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что отправка Киеву истребителей F-16 будет в 2024 году, однако не назвала точную дату поставок. На прошлой неделе глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Украина может получить истребители в июне этого года. В Соединенных Штатах ожидают, что подготовка 12 украинских пилотов и обучение экипажей управлению F-16 завершится с мая по август 2024 года.

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