МВД Финляндии предложило закрыть границу с Россией «до уведомления»

Ограничения на контрольно-пропускных пунктах планируют продлить. Об этом сообщило МВД Финляндии - этот вопрос будет обсуждаться на заседании правительства, которое состоится 4 апреля, передает «Life».

«Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты», - говорится в сообщении на сайте правительства страны.

На данный момент КПП на финско-российской границе закрыты до 14 апреля. Единственным сухопутным сообщением между двумя странами остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Власти Финляндии закрыли границу из-за наплыва мигрантов из Сомали, Йемена, Сирии. Граждане этих и других государств без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

Ранее сообщалось, что Хельсинки могут навсегда закрыть два временных КПП на границе с РФ. Речь идет о пунктах «Париккала» и «Лиекса-Инари», через которые проходили в основном перевозки леса.