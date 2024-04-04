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МВД Финляндии предложило закрыть границу с Россией «до уведомления»

На данный момент КПП на финско-российской границе закрыты до 14 апреля, власти Финляндии объяснили это решение наплывом мигрантов со стороны РФ.
Ирина Егорова 2024-04-04 00:03:34
© Фото: IMAGOLauri Heino, Global Look Press

Ограничения на контрольно-пропускных пунктах планируют продлить. Об этом сообщило МВД Финляндии - этот вопрос будет обсуждаться на заседании правительства, которое состоится 4 апреля, передает «Life». 

«Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты», - говорится в сообщении на сайте правительства страны. 

На данный момент КПП на финско-российской границе закрыты до 14 апреля. Единственным сухопутным сообщением между двумя странами остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Власти Финляндии закрыли границу из-за наплыва мигрантов из Сомали, Йемена, Сирии. Граждане этих и других государств без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

Ранее сообщалось, что Хельсинки могут навсегда закрыть два временных КПП на границе с РФ. Речь идет о пунктах «Париккала» и «Лиекса-Инари», через которые проходили в основном перевозки леса.

#Россия #Граница #мигранты #Финляндия #КПП #МВД Финляндии
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