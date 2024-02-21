Финляндия может навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией

Финляндия может навсегда закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Российской Федерацией. С соответствующим предложением выступила пограничная служба североевропейского государства.

Речь идет о временных КПП «Париккала» и «Лиекса-Инари», через которые проходили в основном перевозки леса, передает RT сообщение финской телерадиокомпании Yle. Оба пограничных перехода были временно закрыты несколько лет назад. Уточняется, что в «Париккале» движение было остановлено из-за санкций Европейского союза, а в «Лиекса-Инари» - в связи с прекращением импорта древесины.

Число временных пунктов пропуска на границе между двумя странами несколько раз сокращалось. В начале 2000-х годов все еще функционировали более 10 таких переходов. Предыдущее сокращение КПП было в 2017 году - тогда упразднили четыре временных пункта пропуска.

Заместитель гендиректора финской пограничной службы Марко Саарекс заявил, что КПП создавались для импорта необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей.

Как отметила Yle, в муниципалитете Париккалы рассчитывают на то, что пропускной пункт сохранится и однажды в Париккале откроется международный переход. Власти города Лиекса тоже не одобрили окончательное закрытие временного пограничного перехода в Инари.

Восьмого февраля в МВД Финляндии сообщили о решении продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля из-за наплыва мигрантов. Сухопутные пограничные пункты между государствами должны были открыться 11 февраля.