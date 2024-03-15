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МВД Финляндии представило проект, позволяющий открыть границу с Россией

Законопроект предлагает ограничить прием заявлений от беженцев, он предназначен для борьбы с нелегальной иммиграцией со стороны России.
Анастасия Бобылева 2024-03-15 15:59:01
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Globallookpress

МВД Финляндии представило законопроект, который позволит открыть границу с Россией. В министерстве сообщили, что он предназначен для борьбы с нелегальной иммиграцией со стороны РФ.

«Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией», - передает РИА Новости сообщение МВД страны.

В случае принятия закона на российско-финской границе будет ограничен прием заявлений от беженцев о предоставлении международной защиты. При этом на границах с другими государствами заявления продолжат принимать. То есть въезд в Финляндию будет ограничен для беженцев, которые пытаются попасть в страну через Россию.

«Закон позволит открыть пункты пересечения границы на восточной границе для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае инструментального въезда», - уточняется в сообщении.

До 25 марта в министерстве ждут комментариев по новому законопроекту. Планируется, что он будет действовать год с момента принятия. Если его примут, как рассказала глава МВД Финляндии Мари Рантанен, к апрелю власти рассмотрят вопрос о возможном открытии КПП на границе.

На данный момент КПП на финско-российской границе закрыты до 14 апреля, власти Финляндии объяснили это решение наплывом мигрантов со стороны РФ. Граждане Сомали, Йемена, Сирии и других государств проходили через Россию и подавали запрос на получение убежища в Финляндии. Власти страны допускают, что граница снова будет открыта, если ситуация нормализуется.

Ранее сообщалось, что Хельсинки могут навсегда закрыть два временных КПП на границе с РФ. Речь идет о пунктах «Париккала» и «Лиекса-Инари», через которые проходили в основном перевозки леса. Такое решение связано с европейскими санкциями и прекращением импорта древесины из России.

#Россия #в стране и мире #Граница #мигранты #Финляндия #КПП
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