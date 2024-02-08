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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

Сухопутные пограничные пункты между Россией и Финляндией должны были открыться 11 февраля.
Ирина Егорова 2024-02-08 15:08:01
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Global Look Press

Власти Финляндии решили продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля. Об этом заявили в финском МВД. Решение было принято на заседании правительственного совета, которое состоялось 8 февраля.

«В районе российской границы проживают не менее сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию», - заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Напомним, все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией с середины декабря. Единственным сухопутным сообщением между двумя странами остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Власти Финляндии считают, что данные ограничения позволят сократить рост уровня миграции в стране и восстановить общественный порядок. Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

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