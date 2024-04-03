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Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции

Телефонные переговоры прошли по настоятельной просьбе французской стороны.
2024-04-03 22:46:00
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что переговоры прошли по настоятельной просьбе французской стороны. 

В ходе беседы Лекорню осудил террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта и настойчиво пытался убедить в непричастности Киева и западных государств к нападению террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

Глава Минобороны России в свою очередь отметил, что начатое в связи с терактом расследование будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что у РФ есть сведения об украинском следе в организации теракта.

Шойгу также заявил, что киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов, и выразил надежду на то, что в данном случае за этим не стоят спецслужбы Франции.

* Исламское государство (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Россия #Франция #Сергей Шойгу #переговоры #телефонный разговор #Себастьян Лекорню
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