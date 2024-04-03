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Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине

Министры обороны России и Франции провели телефонные переговоры.
2024-04-03 23:01:03
© Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню в ходе телефонного разговора отметили готовность к диалогу по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

«Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе"», - говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе диалога было отмечено, что проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно.

Напомним, телефонный переговоры прошли сегодня, 3 апреля. Они состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Франция #Минобороны России #Сергей Шойгу #переговоры #МО РФ
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