Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по Украине

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню в ходе телефонного разговора отметили готовность к диалогу по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

«Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе"», - говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе диалога было отмечено, что проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно.

Напомним, телефонный переговоры прошли сегодня, 3 апреля. Они состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.