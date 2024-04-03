Шойгу: отправка войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа

Реализация планов по отправке французских военных на Украину создаст проблемы для Парижа. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», - говорится в сообщении Минобороны России.

Напомним, сегодня состоялись телефонные переговоры министров обороны России и Франции. Беседа прошла по настоятельной просьбе французской стороны. Главы военных ведомств обсудили теракт в «Крокусе» и заявили о готовности к диалогу по ситуации на Украине.

Отмечается, что исходные положения переговоров могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе», при этом проведение встречи в Женеве без участия представителей российской делегации представляется бессмысленным.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.