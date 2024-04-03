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Шойгу: отправка войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа

В случае практической реализации идеи об отправке французских военнослужащих это создаст проблемы для самой Франции, заявил министр обороны России.
2024-04-03 23:05:10
© Фото: Eric Lalmand, Keystone Press Agency, Global Look Press

Реализация планов по отправке французских военных на Украину создаст проблемы для Парижа. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», - говорится в сообщении Минобороны России.

Напомним, сегодня состоялись телефонные переговоры министров обороны России и Франции. Беседа прошла по настоятельной просьбе французской стороны. Главы военных ведомств обсудили теракт в «Крокусе» и заявили о готовности к диалогу по ситуации на Украине.

Отмечается, что исходные положения переговоров могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе», при этом проведение встречи в Женеве без участия представителей российской делегации представляется бессмысленным.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Россия #Франция #Сергей Шойгу #Украина #Париж #проблемы #отправка войск #Себастьян Лекорню
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