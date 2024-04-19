Страны G7 отказались признать причастность Киева к теракту в «Крокусе»

Главы МИД стран «Большой семерки» отказались признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает «360» со ссылкой на коммюнике группы.

В G7 настаивают на версии, что ответственность за атаку несет террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ), говорится в заявлении по итогам трехдневной встречи министров на острове Капри.

«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта», - заявили участники встречи.

Вооруженное нападение на зрительный зал в «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, 551 пострадал.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил 18 апреля, что украинский след в теракте очевиден. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта с украинскими националистами.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.