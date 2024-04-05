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В СК предположили, что теракт в «Крокусе» может быть связан с СВО

В смартфонах фигурантов нашли фотографии входов в здание «Крокуса», которые были отправлены утром 24 февраля.
Анна Назайкина 2024-04-05 11:10:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: СК РФ

В Следственном комитете предположили, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть связан с проведением специальной военной операции. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Следователям удалось получить информацию со смартфонов фигурантов дела о теракте. В частности, там были найдены фотографии входов в здание «Крокуса», которые были отправлены утром 24 февраля. Напомним, что СВО началась 24 февраля 2022 года.

Также в телефоне исполнителя теракта нашли фото и картинки украинских военных с желто-синими флагами на фоне техники и разрушенных домов.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», - заявили в СК.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность к организации теракта украинских специальных служб и исламистских террористических группировок.

Напомним, страшная трагедия произошла вечером 22 марта. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» четыре террориста в камуфляже ворвались в концертный зал и начали расстреливать всех, кого видели, после чего совершили поджог. В результате этих событий погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

#Теракт #расследование #Следователи #СК РФ #крокус
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