Патрушев сообщил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с Киевом

Следствие подтвердило непосредственную связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Оно проходит в Архангельске.

Эта связь террористов с Киевом процессуально закрепляется в ходе следствия, сказал Патрушев. Исполнители, организаторы и пособники теракта и другие аффилированные лица будут наказаны, где бы они не прятались и как бы ни пытались запутать следы, заявил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев назвал теракт примером активизации на территории России украинских диверсантов. По его словам, киевский режим не добился успеха на поле боя, поэтому при поддержке и координации англосаксов сознательно проводит диверсии в отношении гражданских объектов.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что могущество и потенциал России всегда раздражали Запад. Западным обществам свойственна идеология превосходства, сказал он. В истории не раз бывали попытки ослабить российское государство.

Патрушев заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал ярким примером лютой ненависти к России и бесчеловечности его исполнителей.

По последним данным, в результате вооруженного нападения террористов на концертный зал погибли 144 человека, 551 пострадал.