Двойственное отношение Вашингтона к решениям Международного уголовного суда (МУС) свидетельствует о «расслоении сознания» американских чиновников. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Так российский дипломат прокомментировала слова пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Америки Карин Жан-Пьер, которая заявила, что в Белом доме расценивают выдачу МУС ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников и проведении расследования в отношении действий Тель-Авива в секторе Газа «выходом суда за пределы своей юрисдикции».

«Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений», - передает ее слова радио Sputnik.

Захарова также напомнила, что США ранее поддержали выдачу ордеров в отношении представителей российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина, но в то же время сами грозят МУС рестрикциями и до сих пор не признают его юрисдикцию.

Напомним, в марте прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об ордере Международного уголовного суда (МУС), заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Представитель Кремля отметил, что любые решения подобного рода для РФ являются ничтожными с точки зрения права. Мария Захарова в свою очередь тогда заявила, что Россия не признает МУС и его решения об «аресте» главы Российского государства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой не имеют никаких правовых последствий. В ноябре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Годинес Серхио Херардо Угальде, который выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.