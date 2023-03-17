Захарова заявила, что решение МУС об «аресте» Путина не имеет для РФ юридического значения

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Россия не признает Международный уголовный суд и его решения об «аресте» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой не имеют никаких правовых последствий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «рецепты» МУС в своем Telegram-канале.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», - объяснила ситуацию Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что Россия не сотрудничает в МУС, и «"рецепты" на арест из Международного суда для нас юридически ничтожны».

Ранее Мария Захарова отреагировала на выступление канцлера Германи Олафа Шольца в Давосе и напомнила, российский МИД с 1990-х годов придерживается позиции многополярного мира на контрасте с двухполюсной системой холодной войны.