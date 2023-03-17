В стране и мире Песков заявил, что постановка вопроса касательно ордера МУС неприемлема Игнат Далакян Песков отметил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ордере Международного уголовного суда (МУС), заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, РФ не признает юрисдикцию этого суда. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», - сказал Дмитрий Песков. Ранее Дмитрий Песков озвучил, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры. Официальный представитель Кремля сообщил, что во второй половине дня 20 марта состоится встреча лидеров России и КНР в формате «один на один». Экспертное мнение и аналитика