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МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Никита Черненко
04:27 08.11.2023
Судья МУС проходит по базе МВД РФ как разыскиваемый по статье УК.
МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
© Фото: IMAGO Klaus Rainer Krieger Globallookpress
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МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Годинес Серхио Херардо Угальде, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Соответствующее заявление сделали представители МВД в ответ на запрос агентства РИА Новости.

МУС выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Позже МВД России объявило в розыск прокурора Карима Хана и двух из трех судей МУС, выдавших ордер на арест: Томоко Аканэ и Росарио Сальваторе Айтала. В графе «основание для розыска» ведомство отметило, что судья разыскивается по статье уголовного кодекса России.

МВД РФ обвиняло коллег Серхио Годинеса в незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства (статья 301 ч.2, статья 30 ч.2, статья 360 УК РФ).

В Международном суде сообщали, что «серьезно обеспокоены» введенными против представителей суда мерами. Они выразили сожаление по поводу объявления в розыск их сотрудников и призывали «уважать судебную независимость МУС».  

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