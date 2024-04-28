Брата фигуранта «Крокуса» Курбонова задерживали за хулиганство

Брата Джумохона Курбонова, который является двенадцатым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холл», ранее арестовывали по административному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Хорошевском суде Москвы.

По данным источника, Сухроб Курбонов подвергался административному аресту за мелкое хулиганство. Он громко и нецензурно ругался с братом в общественном месте. Также Сухроб ругался и с полицией, отказавшись выполнять их требования. О его причастности с теракту в «Крокусе» не сообщается.

Напомним, что Джумохон Курбонов был заключен под стражу до 22 мая. 11 апреля его задерживали за мелкое хулиганство. Следствие утверждает, что Джумохон обеспечивал боевиков, напавших на посетителей «Крокуса», средствами связи и деньгами для покупки оборудования.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли около 145 человек, более 500 получили ранения. На данный момент суд заключил под стражу 12 человек, подозреваемых в организации, финансировании и непосредственном участии в совершении преступления.